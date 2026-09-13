Епохалният му принос за България ни вади от забравата
Той утвърди българската нация като най-древната съществуваща културна цивилизация
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Той утвърди българската нация като най-древната съществуваща културна цивилизация
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Варна. Засадиха първите дървета за гора „Велика България" в село Климентово, община Аксаково. Идеята е на известния варненец и председател на Партият...