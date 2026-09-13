Радев категоричен: Няма подпис, няма нови ангажименти!
Премиерът опроверга твърденията, че България е обещала допълнителна военна или финансова помощ за Украйна
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Премиерът опроверга твърденията, че България е обещала допълнителна военна или финансова помощ за Украйна
Нови банкноти ще носят подписа на президента редом с финансовия министър
Как ще се случва това
"Като цяло, работата за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна върви гладко", написа Тръмп
Освен това той е поискал от министъра на вътрешните работи Дъг Бъргам да вземе същите мерки за териториалните води
Заповедта ще засегне основно гимназии и университети в САЩ
представители на общините могат да участват в обучението на студентите на университета
Твърдението идва в момент, когато принц Мохамед изпълнява функциите на фактически лидер на Саудитска Арабия
Лечева постави подписа си на олимпийската стена в Лозана и получи грамота от Томас Бах
Министърът на отбраната пусна снимки във Фейсбук
Парафът му прекрои ядрената карта
Колекцията може да бъде закупена от сайта на Кралския монетен двор
Външните министри парафират в България важен протокол
При съмнения може да се звъни на два телефонни номера
Александър Иванов игра за последно в Рилски спортист
Само с електронен подпис ще работи новата е-система за контрол на ТЕЛК
Халфът подписа за 1 година
Нападателят започва тренировки с шампионите от 17 август
Преминаването на Форстър в Ботафого е част от сделката
Разликата в изписването на подписа е очевидна