Безпрецедентно решение! Името на Тръмп се появява върху доларите

Доналд Тръмп е на път да стане първият действащ президент на Съединените щати, чийто подпис ще се появи върху американски банкноти, съобщи Министерството на финансите, цитирано от Би Би Си. Подписът му ще бъде поставен заедно с този на финансовия министър Скот Бесънт - ход, който се определя като безпрецедентен и е свързан със отбелязването на 250-годишнината на страната.

Първите банкноти от 100 долара с подписите на Тръмп и Бесънт ще бъдат отпечатани през юни, като впоследствие ще последват и други номинали. В момента в обращение са банкноти с подписите на бившия финансов министър Джанет Йелън и на касиера на САЩ Лин Малерба.

От 1861 г. насам върху американските банкноти традиционно стои подписът на касиера на САЩ - практика, която според плановете на администрацията на Тръмп ще бъде прекратена. Това представлява една от най-сериозните промени във външния вид и символиката на американската валута от десетилетия.

„Няма по-мощен начин да се отбележат историческите постижения на нашата велика страна и президента Доналд Дж. Тръмп от това американските доларови банкноти да носят неговото име“, заяви финансовият министър Скот Бесънт.

Решението е част от по-широка стратегия на администрацията да свърже името на Тръмп с ключови държавни символи, програми и обществени проекти. По-рано този месец федерална комисия по изкуствата одобри възпоменателна 24-каратова златна монета с образа на Тръмп, също посветена на 250-годишнината на САЩ.

Настоящият касиер на САЩ Брандън Бийч заяви, че американската валута ще „продължи да бъде символ на просперитет, сила и непоколебимия дух на американския народ“.

Тази година се навършват 250 години от официалната декларация, с която 13-те първоначални американски колонии обявяват независимостта си от Великобритания - събитие, което поставя началото на съвременните Съединени щати.

Новината предизвика и остри политически реакции. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, дългогодишен критик на Тръмп, атакува инициативата в социалните мрежи. „Сега американците ще знаят точно кого да обвиняват, когато плащат повече за хранителни стоки, гориво, наем и здравеопазване“, написа той.

По време на първия си мандат президентът Тръмп вече беше предприел подобен ход, като постави името си върху чековете за финансова помощ, изпратени на милиони американци по време на пандемията от Ковид-19.

