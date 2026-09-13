Рачев: Ето кога баба ви Марта ще се нацупи
Февруари се е оказал петият най-топъл в историята, в Намибия вчера е било 42 градуса
Следете всички новини, анализи и коментари за Намибия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Февруари се е оказал петият най-топъл в историята, в Намибия вчера е било 42 градуса
Той е получил над 85 на сто подкрепа
София. Хорът на Колежа по изкуствата на Намибия ще изнесе концерт „Африкански гласове" в зала „Света София" на Народното събрание. Хористите ще се пре...
Виндхук. Изчезналият самолет от Мозамбик е катастрофирал в североизточната част на Намибия като всички 34 пасажери на борда са загинали, предаде BBC....