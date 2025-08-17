Голяма промяна със земеделските земи! Нови регистри и срокове

Голяма промяна със собствеността на земеделските земи. Публикувани са предварителните регистри на имотите и са публикувани сроковете и условията за промени в тях

На 1 август 2025 г. на електронните страници на Областните дирекции „Земеделие” по места са публикувани изготвените от Общинските служби по земеделие предварителни регистри на имотите във връзка с чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).



Може да ги откриете интернет страницата на вашето ОДЗ в рубрика „Ползване на земеделските земи“, „Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2025/2026 година“. Те са във връзка със стартиралата процедура за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собственици и/ или ползватели за стопанската 2025-2026 година, пише agri.bg..



Промени в предварителните регистри можеше да се правят до 15 август 2025 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие или на заинтересуваните лица.

Вижте останалите срокове, регламентирани съгласно разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ:

До 20 август

Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта); изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

До 25 август



Оповестява се изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.



До 30 август



По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.



До 15 септември



Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

о 20 септември



Оповестява се изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.



До 25 септември



По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.



До 1 октомври



Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ с която одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението; масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите; служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.



До 10 октомври



Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на Общината и на ОДЗ заедно с окончателните регистър и карта на ползването.

До 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОДЗ по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ



Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОДЗ сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.



След влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ



Ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на: 1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите; 2. напоителни канали, които не функционират.

Директорът на ОДЗ след влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ подава искане до общинския съвет за предоставяне на полски пътища в масивите за ползване



Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на ОДЗ определя със заповед цена на полските пътища в размер на средното годишно рентно плащане за землището.



В едномесечен срок от издаване на заповедта на кмета за предоставяне на полските пътища



Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.

Земи от ДПФ и ОПФ на ползватели на масиви по заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ



Земи от Държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда преди издаването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието или на кмета на общината.

