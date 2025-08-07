Westinghouse с първа поръчка към български доставчик за проекта AP1000

Westinghouse Electric Company подписа първата си поръчка за покупка от българска компания – „МТГ-Делфин“ АД.

Този ход е в подкрепа на проекта за изграждане на два нови ядрени енергоблока с технологията AP1000® на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в България. Поръчката демонстрира ангажимента на Westinghouse да работи с местни доставчици за разширяването на генерирането на ядрена енергия в Козлодуй.

Обхватът включва разработването на „Програмата за осигуряване на ядрено качество“ (NQA-1), включително внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP1000 CA. Това сътрудничество ще предостави и възможности за „МТГ-Делфин“ АД да се включи в проекти на Westinghouse в Европа и извън нея.

„Нашето участие в проекта за нови ядрени енергоблокове с технологията AP1000 демонстрира силата и потенциала на индустриалната база на България“, каза Светлин Стоянов, главен изпълнителен директор на „МТГ-Делфин“ АД.

„Горди сме да подкрепим Westinghouse по пътя към изграждане на ядреното енергийно бъдеще на България и очакваме с нетърпение да допринесем за успеха на изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, както и за бъдещи проекти в цяла Европа.“

„Westinghouse е поела ангажимента да изгради верига от висококвалифицирани български доставчици в подкрепа на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, както и други проекти с технологията AP1000 в Европа и по света“, каза Дан Липман, президент на бизнес подразделение „Енергийни системи“ в Westinghouse.

„Местни доставчици като „МТГ-Делфин“ АД не само ще ни помогнат да изпълним проекта в срок и в рамките на бюджета, но също така ще допринесат за реален икономически ефект на местно ниво и ще създадат хиляди работни места по време на строителството и през многобройните десетилетия експлоатация, които предстоят“, добави той

Като част от философията си за максимална локализация „купуваме там, където строим“, Westinghouse вече е подписала меморандуми за разбирателство с 30 български доставчици в подкрепа на проекта „AP1000 в Козлодуй“.

Проектът ще предостави на тези български фирми възможности да участват и в други проекти за изграждане на ядрени мощности с технологията AP1000 в Европа и по света.

Компаниите могат да намерят повече информация за това как да станат доставчици на Westinghouse на уебсайта на Westinghouse България.

AP1000® е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe. Шест реактора с технологията AP1000® днес поставят рекорди по експлоатационна ефективност по света, като още дванадесет реактора са в процес на изграждане и има одобрен проект за изграждането на още 6 енергоблока с тази технология. До края на настоящето десетилетие в света се очаква да се въведат в крайна търговска експлоатация 18 ядрени енергоблока с технологията AP1000®. Полша и Украйна също избраха технологията AP1000® за изграждането на нови ядрени мощности, като технологията е обект на интерес за внедряване на много други площадки в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com