Westinghouse с първа поръчка към български доставчик за проекта AP1000
Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
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Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
Основното решение за изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" се очаква да бъде взето през 2026 г.