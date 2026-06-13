Westinghouse с първа поръчка към български доставчик за проекта AP1000
Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
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Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...