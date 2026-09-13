Westinghouse с първа поръчка към български доставчик за проекта AP1000
Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
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Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
Поне 7,7 млрд. долара ще струва изграждането на новия ядрен реактор Около 75 долара за мегаватчас ще бъде базовата цена на тока, произвеждан от бъдещ...
Токио. Toshiba Corp е близо до подписаване на споразумение за изграждане на ядрен реактор в България на стойност 500 млрд. йени (4.87 млрд. долара), п...