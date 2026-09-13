Westinghouse с първа поръчка към български доставчик за проекта AP1000
Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
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Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни доставчици за регионални проекти, включително разши...
Идеята за ядрен реактор на Луната не е нова, но сега вероятно ще влезе в действие
Мисията има за цел да положи основите за изграждането на постоянна лунна база с човешко присъствие
"Олкилуото" 3 е първият нов реактор в Западна Европа от повече от 15 години
Уaйoминг e вoдeщ в пpoизвoдcтвoтo нa въглищa в CAЩ, ще премине към нова енергия
НЕК ще плати само 550 млн. евро за един готов и един строящ се ядрен реактор НЕК трябва да плати на руската компания "Атомстройекспорт" 550 млн. евро...
Ядреният реактор Doel 3 на белгийската енергийна компания Electrabel беше спрян аварийно в ранните часове на днешния ден заради изтичане на вода, пред...
Дубай. Иран ще продължи строителството на реактора в Арак за производство на тежка вода, заяви министърът на външните работи Мохамед Джавад Зариф,...
София. Според българските експерти ядреният реактор на "Уестингхаус" е най-безопасната технология, измислена до момента, заяви министърът на икономика...
Ирбид. Йордания представи решението си да построи първия си изследователски ядрен реактор, съобщи ИТАР-ТАСС. Маджад Хауари, председател на Комисията...