Мъж загина при буря, след като Сахарски прах обгърна Крит

Гърция се събуди в сцена, която изглежда като извадена от апокалиптичен филм – буря с ураганни ветрове, наводнения и небе, оцветено в зловещо червено. И този път стихията вече взе жертва, съобщава BBC.

Мъж загина край Атина, след като бе открит затиснат под автомобил в района на Неа Макри. Сигналът е подаден в ранните часове, а спасителните екипи пристигат на място в условия, които сами по себе си са били опасни.

Бурята Ерминио не просто донесе дъжд – тя парализира цели райони. Улици се превърнаха в реки, дървета бяха изтръгнати от корен, а стотици сигнали за помощ заляха службите. Само за часове пожарната е реагирала на 674 повиквания, основно в областта Атика.

В същото време остров Крит потъна в друга, почти нереална картина. Сахарски прах, донесен от африканска буря, обгърна въздуха и превърна небето в наситено оранжево-червено. Видимостта спадна, полети бяха нарушени, а усещането – като за край на света.

Най-тежка остава ситуацията в западните и южните части на острова, където е обявен червен код за опасно време. Очакванията са за продължителни и интензивни валежи, гръмотевични бури и дори локални градушки.

Последствията вече са видими. В Неа Макри не само улиците, но и мазето на местното полицейско управление са под вода. На остров Порос мост е разрушен, а автомобили са отнесени от водната стихия. Фериботите остават блокирани по пристанищата заради силния вятър, а училища затварят врати.

И докато властите се надяват на прозорец за нормализиране още в следващите дни, реалността остава сурова – природата напомни колко бързо може да обърне всичко.

