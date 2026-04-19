Масова евакуация. Изригна вулкан /ВИДЕО и СНИМКИ/
Затварят магистрали и училища
Инцидентът е станал на натоварена магистрала
Бившите министри на вътрешните работи и отбраната на Гватемала са арестувани във връзка с дело за корупция в обкръжението на бившия президент Ото Пере...
Вулканът Фуего в Гватемала изригна. Той започна да изхвърля лава и пепел на височина повече от 4800 метра, информира Reuters. Вулканът се намира на б...
Бивш телевизионен комик, който няма нито ден управленски или административен опит, бе избран за президент на Гватемала, предаде Би Би Си. Джими Морале...
253 души са жертвите на свлачището в Гватемала, информира Reuters. Близо 374 са в неизвестност. На 1 октомври, след проливни дъждове, кални маси от б...
Най-малко 160 са жертвите на свличането на земна маса край гватемалския град Санта Катарина. Първоначално днес бе съобщено за 144 жертви, но бройката...
Оранжев код бе обявен в Гватемала заради повишената активност на намиращия се на 50 км от едноименната столица вулкан Фуего. Няма сведения за пострада...
Вицепрезидентът на Гватемала Роксана Балдети подаде оставка. Причината за неговото решение е корупционен скандал, в който е замесен нейният бивш личен...
Нараства броят на жертвите от силния трус с магнитуд 6,9 по Рихтер, който разлюля Мексико и Гватемала. Към момента загиналите в Мексико са двама, а в...
Гватемала. Най-малко 43-ма души са загинали и десетки са ранени при катастрофа в западната част на Гватемала. Местните власти съобщиха, че препълнен с...
Трусът удари същия район, където преди дни загинаха десетки