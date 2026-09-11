Земетресение от 7,3 по Рихтер разтърси Мексико, иде ли цунами
Трусът беше усетен и в Гватемала и Ел Салвадор, засега няма данни за жертви и сериозни щети
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Трусът беше усетен и в Гватемала и Ел Салвадор, засега няма данни за жертви и сериозни щети
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Няколко сценария за редуването на присъствено и дистанционно обучение
Финансовите активи на частните домакинства са се увеличили с 393 милиарда евро до рекордните 7,1 трилиона евро
Засега няма информация за пострадали и материални щети
Гледаме българската лента на 13 ноември в кино „Люмиер“
Според ИРНА земетресението е било на дълбочина от 17 км и е било последвано от няколко вторични труса
Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разлюля Афганистан и бе усетено в столиците на Пакистан и Индия, съобщава британската телевизия BBC. Според Евр...
Трамвай номер 7 блъсна дете на кръстовището на булевардите "България" и "Тодор Каблешков". Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин, научи "Станда...
Пламен Тодоров поема звеното във Варна, Павел Геренски - в Пловдив
Карачи. Американският геофизичен институт обяви „червена тревога" след мощен трус от 7,8 по Рихтер в Пакистан. Това означава, че е възможно трусът да...