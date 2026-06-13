Доц. Борислав Цеков пред СТАНДАРТ: Историята потърси Тръмп
Той даде глас, а след това и конкретен тласък на големите процеси на трансформация в света, казва собственикът на "Галъп"
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Той даде глас, а след това и конкретен тласък на големите процеси на трансформация в света, казва собственикът на "Галъп"
След тройното убийство изплуват връзки между НПО, министерство и защитени територии
Доц. Борислав Цеков предупреждава за сериозни щети в навечерието на избори
Протестът срещу бюджета беше справедлив
Будителството са идеите, науката, културата, образованието, написа още той
Според него това е една много добра стратегическа позиция
Той припомни, че има решение на Конституционния съд по сходен въпрос