Доц. Борислав Цеков: ДПС-Ново начало е във възходяща политическа форма

ДПС-Ново начало очевидно е в добра и възходяща политическа форма. Ясно е, че без тях правителството не може да функционира, но понякога е добре да не влизаш официално във властта. Това е една много добра стратегическа позиция, защото така си оставят място и да критикуват, а и показват, че не се целят в няколко министерски кресла, а имат визия за няколко години напред.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков, който коментира днешната заявка на лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски, че ще подкрепят кабинета "Желязков" без никакви претенции за министерски постове.

"Какво направи Бойко Борисов? Той поиска една оценка за кабинета и успя да я постигне. Аз виждам ситуацията при управляващите през призмата на позитивната гледна точка. Криза при управляващите няма, но се притеснявам, че има голяма криза при опозицията. Това не е добре, защото ние сме парламентарна република и опозицията има много важна роля, но при нас не е така. Последните 4 години имаше хаос и камък върху камък не се сложи. Това време не трябва да се връща и няма да се върне. Властта в България трябва да се сменя чрез редовни парламентарни избори. България има нужда от бюлетините, а не от децибелите на една малка групичка, която винаги е недоволна", добави той.

"Не мисля, че БСП и "Има такъв народ" (ИТН) ще направят някакъв рязък завой. ИТН излязоха от детските си обувки в политиката и са поели по един по-мъдър път. ИТН се държат институционално в момента и за мен няма нищо лошо, че не са коментирали ситуацията към момента. Неизбежно е ГЕРБ да понесат своята отговорност за бюджета за следващата година, защото те са първа политическа сила и мандатоносител. Към момента не виждам причина да бъде сменена Наталия Киселова, но може би. не следя достатъчно добре парламента", завърши доц. Цеков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com