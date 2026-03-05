ЦИК се произнесе. 14 партии и 10 коалиции отиват на изборите

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК съобщи, че 14 партии и 10 коалиции са допуснати до изборите на 19 април по време на първия редовен брифинг на комисията.

Документи бяха подадени от 15 партии, но една оттегли заявлението за регистрация и бяха регистрирани 14. Подадени бяха заявления от 12 коалиции, но на две от тях им беше отказано", уточни Матева.

До 9 март изтича срока на инициативни комитети, които желаят да издигнат независими кандидати за участие в тези избори. Промени в състава или наименованието коалиция може да се извършват до 14 март. Особено важен срок, до 17 март - 17 часа в Районните избирателни комисии (РИК) трябва да се регистрират кандидатските листи.

На интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) вече е публикувана важна информация за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. В рубриката „Избори за Народно събрание 19 април“, в подрубрика „За избирателите“, са публикувани броят на избирателите по предварителни избирателни списъци, както и адресите на избирателните секции. Така гражданите могат да се запознаят с тази информация директно от сайта на комисията. Това съобщи още Росица Матева.

По думите ѝ Главна дирекция ГРАО предстои да активира на своята интернет страница възможност всеки избирател да проверява в коя избирателна секция има право да гласува.

Матева уточни още, че в същата секция „За избирателите“ на сайта на ЦИК от 7 март ще бъде активирана и възможността гражданите да проверяват дали фигурират в списъците за подкрепа на партия или коалиция за регистрация за участие в изборите.

„Имаме вече такива запитвания от граждани, така че нека бъдат търпеливи. Най-късно от 7 март тази възможност ще бъде активирана и ще могат да извършват проверка“, посочи тя.

Матева подчерта, че ако граждани установят, че фигурират в списъци, които не са подписвали, трябва да подават сигнали и жалби до Комисията за защита на личните данни, а не до Централната избирателна комисия, тъй като именно този орган е компетентен да разглежда подобни случаи.

По отношение на гласуването извън страната, тя обясни, че избирателите, които желаят да упражнят правото си на вот зад граница, могат да подават заявления писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път чрез интернет страницата на ЦИК.

Електронното заявление за гласуване извън страната ще бъде активирано тази нощ в 00:00 часа на 6 март, българско време. Крайният срок за подаване на заявленията е 24 март.

Росица Матева съобщи още, че вече са назначени всички 31 районни избирателни комисии. По време на консултациите при областните управители съгласие за съставите е било постигнато само за две комисии, а в останалите случаи Централната избирателна комисия е назначила служебно съставите.

До момента са подадени четири жалби срещу решенията за назначаване на районни избирателни комисии – за Русе, Пловдив област (17-и изборен район), Търговище и Силистра.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е приела важно решение, свързано с назначаването на съставите на секционните избирателни комисии. За това съобщи говорителят на комисията Росица Матева.

Тя обърна внимание на районните избирателни комисии, които вече са приели решения за определяне броя на секционните избирателни комисии в съответните изборни райони преди ЦИК да приеме своето решение. По думите ѝ тези комисии трябва да изменят и допълнят решенията си, така че да ги съобразят с решението на Централната избирателна комисия, за да не се стига до разглеждане на жалби.

В решението си ЦИК е определила, че съставът на секционните избирателни комисии може да бъде до девет души. Причината е, че толкова са парламентарно представените партии и коалиции, които имат право на поне един член в комисията. Минималният състав не може да бъде по-малък от пет души.

От комисията подчертават още, че след назначаването на секционните избирателни комисии промени в персоналния им състав могат да се правят само при условията на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс. Такива случаи са подаване на оставка от член на комисията, влизане в сила на присъда, поставяне под запрещение или трайна невъзможност за изпълнение на задълженията.

Замени в съставите могат да се правят само при тези обстоятелства, както и в изборния ден, ако някой от членовете не се яви.





