ДПС удари по масата! Незабавно свикване на КСНС заради войната

Незабавно свикване на КСНС заради войната в Иран поиска ДПС. Зам.-председателят на партията и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов напусна Съвета по сигурност МС преди края на заседанието и заяви, че български граждани в различни държави от Близкия изток се намират в затруднено положение, а реакцията на институциите до момента не е достатъчно адекватна.

Аз не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре! Тези хора се провалиха тотално - за служебното правителство говоря. Българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, каза Анастасов.

Българи бедстват в целия Близък изток. Няма адекватно действие, бе категоричен Анастасов.

И призова президента Йотова „Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика КСНС. Това тук беше „отбиване на номера“. Да не се опитва да минава по този начин. Заявката й да бъде обединител на нацията все още е възможна, но тя изпуска последния влак за това. Така че да си свика КСНС, на който да се обсъди провалът на това служебно правителство.

