Спектакълът за Чудесата! Три златни бранда са визитка на България

България – пъстра шевица от истории, цветове и емоции. Те правят Бранд България – модерният разказ за култура и туризъм, който всички ние заедно пишем. През последните години с десетки обиколки и дискусии в страната Общество „Културно наследство“ и Чудесата на България създадоха серия регионални брандове, всеки от които е визитна картичка на страната ни.

Брандът не е лого, нито слоган. Брандът е усещане и преживяване. Наградата за бранд бе за общини и области, които са превърнали културното наследство в пътешествие, за места, в които водим децата си, за които разказваме на приятелите си. Места, които ни карат да се връщаме в тях.

Три дестинации отличи Общество „Културно наследство“ по време на спектакъла-церемония „България – страна на Чудесата“. Наградите бяха за Бранд Кърджали – „Сърцето на Родопите“, Бранд Шумен – „Оттука започва България“ и Бранд Етрополе – “Град на писменост, дух и традиции“.

На сцената излязоха Даниел Делчев – заместник-кмет на Кърджали, проф. Христо Христов, кмет на Шумен и инж. Владимир Александров, кмет на Етрополе. Плакетите им връчи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. „България трябва да се смълчава пред будителите и словото, което ни свързва и ицзтъкава нацията. Благодаря на Славка Бозукова, която пази нашата памет вече 15 г.“, каза Гроздан Караджов.

Той подчерта, че будителството не е професия, нито дълг, а избор – да пазиш, да създаваш, да споделяш и да предаваш искрата нататък.

“Има дни, в които България замълчава. От признателност – към онези, които са я пробудили със слово и дух. Към хората, които вярват, че думите могат да бъдат сила, а знанието – спасение. Първи ноември е такъв ден.

Денят на народните будители – хората, които не търсят слава, а смисъл. Днес почитаме тези, които превръщат знанието в спасение и духа – в светлина. България е страна на чудесата, защото пази паметта си жива чрез хората, които вярват в нея“, каза вицепремиерът Караджов.

Той отбеляза, че трите отличени обекта символизират силата, устойчивостта и духовността на българския народ –

Перперикон като „град от камък и светлина“, Мадарският конник като „вечен знак на българския дух“, и Етрополе – „градът на словото и книжовността“.

„Три чудеса, три гласа, една мисия – да ни напомнят кои сме и защо трябва да пазим България такава, каквато я обичаме“, каза още Караджов.

