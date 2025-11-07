Спектакълът за Чудесата! Гледайте по БНТ

Всеки, който иска да се докосне до магията на Чудесата на България и да преживее едно невероятно пътешествие на българския дух през вековете, ще може да го направи утре, 8 ноември 2025 г. От 15:30 часа БНТ излъчва невероятния спектакъл „България – страна на Чудесата“, който Общество „Културно наследство“ подари на българите в Деня на народните будители.

Българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство превърна в звук и картина Народния театър „Иван Вазов“ в сцена на времето. Концертът се състоя с подкрепата на Министерство на културата и в партньорство с едно от най-големите Чудеса на България – Народен театър „Иван Вазов“. Националната телевизия е медиен партньор на спектакъла.

Водещи на церемонията бяха звездите на Народния театър Деян Донков и Анна Кошко. По време на концерта бяха връчени и юбилейните награди „Чудесата на България“. През 2025 г. националната кампания за съхранение и популяризиране на културното наследство има своеобразен юбилей – навърши 15 години. Концертът се състоя с подкрепата на Министерство на културата и в партньорство с едно от най-големите Чудеса на България – Народен театър „Иван Вазов“.

Утре е денят, в който всеки българин, ще се наслади на серия уникални клипове и невероятните изпълнения на група „Вакали“, космическия глас на Валя Балканска, на Николина Чакърдъкова и нейния Неврокопски ансамбъл. Ще чуе хита „Ние сме българи“ по музика и текст на Огнян Тодоров, изпълнен от Звезди Керемидчиев, ще затаи дъх с цигулката на Иван Лечев и рояла на Константин Цеков, а накрая ще се просълзи с вълнуващото изпълнение на „Къде си вярна ти любов народна“ на Димитър Атанасов (от тандема "Димитър & Христо"), съпругата му Анна-Мария ANIMA и децата от Център за изкуство "Зорница" с ръководители Галина Иванова и Пролет Иванова. Солистите Матей, Елица, Ивон и Антония получиха лавина от аплодисменти.

