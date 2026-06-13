Подаръкът на СТАНДАРТ за ЧНГ! Спектакълът за Чудесата ПЪЛЕН ЗАПИС
Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
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Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Обявява новината кой е човекът от първата статуя
Т също ще бъде изложена в РИМ Петрич
Набезите на иманярите в античния град Хераклия Синтика край Петрич вече ще бъдат заснемани с камери. От общината се надяват по този начин да успеят да...