Николина Чакърдъкова развълнува с думи за 24 май и Дара
Певицата поздрави Дара за международния успех и призова България да покаже най-красивото от себе си пред света
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Певицата поздрави Дара за международния успех и призова България да покаже най-красивото от себе си пред света
Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Тя и 4000 зрители на неин концерт станали свидетели на уникално събитие
Нестинарски танци, 100 каба гайди и Николина Чакърдъкова ще забавляват гостите Жеравна отново ще стане столица на българската носия. Хиляди нашенци щ...
Сега разбирам защо не ме избрахте за депутат, пошегува се певицата София. Тясна за хорото на фолклорната певица Николина Чакърдъкова се оказа зала "А...
Чакърдъкова готви зрелищен спектакъл за 11 декември в "Арена Армеец" Николина Чакърдъкова готви зрелищен спектакъл за своите почитатели. 50 тъпанджии...
Благоевград. БСП в Пиринския край отстъпи второто място на парламентарните избори на ДПС. Това е звучен шамар за социалистите, но поне „другата буза"...
София. "Аз не влизам в ново амплоа, а по-скоро влизам в още едно амплоа, защото не смятам да се отказвам от музиката". Това заяви Николина Чакърдъкова...
София. "Искам да заредя хората с енергия преди Коледа". Това каза народната певица Николина Чакардъкова в ефира на ТВ 7 по повод спектакъла "Най-голям...
София. След шестгодишно затишие Николина Чакърдъкова се завръща на сцената с нов мегаспектакъл. Народният славей ще изпее съкровените си мисли и чувст...
Варна. "Лично аз бих дала гласа си за Пламен Орешарски.Той доказа ,че може да управлява", каза с вълнение от най-голямата сцена на ДКС във Варна певиц...