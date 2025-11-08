Спектакалът Чудесата! Народният театър стана сцена на времето

В сцена на времето се превърна в Деня на будителите Народният театър „Иван Вазов“. Водещи на церемонията бяха театралната сензация Деян Донков и Анна Кошко.

Тъпаните на група „Вакали“ сложиха начало на вълнуващото пътуване назад в хилядолетната история, която са написали предците ни, а народната певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев изстреляха присъстващите в Космоса с извънземната песен „Излел е Делю хайдутин“.

Трима млади таланти от Центъра за изкуство „Зорница“ развълнуваха до краен предел публиката с „Песен за България“ на Евгени Димитров – Маестрото и Ку-ку бенд, а Звезди от „Ахат“ взриви залата с песента „Ние сме българи“ – написана отдавна, но представена на живо за първи път. Рок епосът е по музика и текст на Огнян Иванов, аранжиментът е на Звезди и Огнян.

Празник за душата подариха на гостите Николина Чакърдъкова и нейният Неврокопски ансамбъл, които разтърсиха сцената с любимата и на млади, и на стари песен-танц „Сватба“.

Истинско музикално чудо прежиля публиката. Великаните Иван Лечен и Константин Цеков изпълниха на цигулка и роял хитът на ФСБ „На път“ – нещо, което от години не бе виждано и чувано.

С пожелания за духовно пробуждане и песента „Къде си вярна ти, любов народна" по текст на Добри Чинтулов завърши спектакълът „България – страна на Чудесата“. Песента бе изпълнена от Димитър Атанасов (от тандема Димитър & Христо) на роял и съпругата му Анна-Мария ANIMA на цигулка заедно с децата от Център по изкуство "Зорница" с ръководители Галина Иванова и Пролет Иванова. Солисти бяха Матей, Елица, Ивон, Антония, а авторският аранжимент бе на Димитър Атанасов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com