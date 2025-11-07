Славка Бозукова: Чудесата на България са лек срещу омразата и разделението

Чудесата на България са лек срещу омразата и разделението. Това заяви в „Панорама“ издателят и главен редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова. Тя участва в обзорното предаване след уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата“ , който Общество „Културно наследство“ подари на българите за Деня на народните будители. Г-жа Бозукова е председател на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра.

Спектакълът с церемония по връчване на юбилейните награди за културно наследство ще бъде излъчен утре, 8 ноември 2025 г., по БНТ от 15:30 часа.

Ако се върнем в 2010 година, когато започна националната кампания „Чудесата на България“, ще видим, че Хераклея Синтика бе просто едно голо поле, а днес е бляскав античен град, коментира г-жа Бозукова резултатите от мисията за съхранение и популяризиране на културното наследство. Вече не се сещаме за злокобния остров Болшевик, защото днес той е най-голямата атракция на Бургас – остров Света Анастасия, припомни Славка Бозукова.

Днес Перперикон, Провадия Солницата и други обекти са разкрити и също вече са атракции, които привличат туристи, подчерта тя.

Всичко това е резултат от изумителния труд на нашите археолози. Съседните държави вече обявиха златен век на археологията си. Ние също трябваше да направим това, защото в последните 15 години се направиха наистина невероятни археологически открития, посочи Славка Бозукова и благодари както на археолозите, така и на кметовете и на туристическия бизнес.

Един от най-големите резултати и успехи на кампанията „Чудесата на България“ е фактът, че тя стигна и до най-малките населени места, но най-малките селца, благодарение на партньорството кси с културните институции – музеи, читалища, библиотеки, които днес усилено работят за съхранение и популяризиране на паметта и наследството, каза още г-жа Бозукова.

Държавата продължава да бъда длъжник на културното наследство и на Чудесата на България. Да, всички ние пазим дълбоко в сърцето си Чудесата на България, но държавата трябва да показва посоката, посочи ръководителят на кампанията. И изтъкна ролята на кметовете, които сърцато работят за опазването на обектите от културното наследство в своите общини и превръщането им в ресурс за развитие на регионите.

Държавата трябва да им помогне със собствеността на обектите, защото голяма част от тях нямат актове за собственост, не могат да бъдат развивани, за тях не може да се кандидатства по национални и европейски програми, обясни Славка Бозукова.

Държавата може и трябва да рекламира Чудесата на България и това е една от целите на кампанията – създаването на Бранд България, каза г-жа Бозукова. Попитана дали отварянето на очите за Чудесата означава да си затворим очите за лошите неща, тя отговори: „Проблемът е, че ние, българите, започнахме да отваряме очи само за лошото. Ако отвориш очите си, за да видиш красотите на България, наследството й, ще си отвориш и сърцето. Отваряйки сърцето си, ще разбереш, че Чудесата на България са лек срещу омразата и разделението“.

На въпроса кое е най-българското нещо, Славка Бозукова заяви: „Най-българското нещо е българският дух, който оцеля през хилядолетията“.

Г-жа Бозукова поздрави българите със 140-годишнината от най-голямото военно чудо на България – битката при Сливница, когато младата българска армия, капитаните, побеждават генералите. Тези български бойци успяха да се обединят, за да съхранят Съединението, припомни г-жа Бозукова.

В годините на прехода България загуби паметта си, загуби достойнството си и превърна чудесата в чудесии, каза още Славка Бозукова. И обобщи: „Най-голямото чудо, което ни предстои да открием, е чудото на обединението“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com