Спектакълът за Чудесата събуди българите

Представлението в Народния театър бе специалният подарък на Общество „Културно наследство“ за Деня на народните будители

Замисляли ли сте се какво наричаме „чудо“? Това може да е пчелата, която събира цветен прашец и създава мед. Или творение, което е толкова съвършено, че изглежда неръкотворно. Може да е неочаквана щастлива развръзка, когато всичко изглежда безнадеждно.

Чудесата не се делят на големи и малки. Когато говорим за българското културно-историческо наследство, което ни кара да се изпълваме с гордост, че сме наследници на велики предци - това са венците на тракийските царе, мозайките, статуите и сградите от римската византийската и османската епоха, спиращите духа изваяния на Белоградчишките скали, подвигът на Паисий, саможертвата на Ботев и Левски. Но и онези скромни пазители на духовността в градове и села – библиотеки, читалища, музеи, където се съхраняват за поколенията паметта и традициите на българите.

Чудесата са навсякъде около нас, но трябва да имаме сетива за тях. Ако успеем да се докоснем до магията им, светът става различен.

Духовна радост на 1 ноември

Шанс да видят Чудесата на България получиха над 800 зрители, които си подариха духовна радост за Деня на будителите – 1 ноември, с великолепния спектакъл „България – страна на Чудесата“. С него бе отбелязана 15-годишнината на кампанията „Чудесата на България“ - мащабна инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото ни наследство. По този повод бяха отличени 15 от най-вълнуващите открития за последните три петилетки и хората, които са дали своя принос за попълване на белите страници на историята ни – археолози, кметове, дарители.

Спектакълът-церемония бе реализиран от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, в партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ и с подкрепата на Министерството на културата.

Културното наследство е памет и сила

„Вече 15 години заедно градим голямото семейство „Чудесата на България“. Днес, гледайки тази пълна зала, мога да кажа – то е живо, силно и вдъхновено“, заяви Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ и вдъхновител на кампанията „Чудесата на България“. „Време е културното наследство да се превърне в национален приоритет. Културното наследство не е украса, то е основа, то е нашата памет, идентичност и нашата сила“, подчерта още Славка Бозукова.

За България, която е сред страните с най-богато наследство на Стария континент, е изключително трудно да се изберат най-стойностните съкровища и постижения. Предизвикателството бе оставено на хората. Финалистите бяха определени след гласуване, което се проведе през октомври в агенция „Стандарт“ . Над 100 000 българи дадоха своя вот за статуи, крепости и светилища, за древни градове и за съвременни музеи, библиотеки и читалища.

Три бисера са „Чудо на 15-те години“.

Три от най-големите бисери на Чудесата на България станаха финалисти в най-оспорваната категория – „Чудо на последните 15 години“. В нея се състезаваха най-големите археологически открития, които през последните 15 години са били отличавани в кампанията „Чудесата на България“. Вотът на българите определи финалистите, които са сложили своя знак не само върху българската, но и върху европейската история – античната Хераклия Синтика, праисторическата Провадия Солницата и Малката принцеса от средновековната крепост Урвич.

„Между финалистите няма класиране, защото няма големи и малки чудеса“, каза Деян Донков, който бе водещ заедно с красивата Анна Кошко. Публиката приветства археолозите и кметовете на общините, в които са откритията: проф. Людмил Вагалински, откривател на Хераклея Синтика и заместник-кметът на Петрич Кирил Танушев, академик Васил Николов и кметът на Провадия Димо Димов, Виолина Кирякова (НИМ) и д-р Филип Петрунов (НАИМ-БАН), научни ръководители на разкопките в крепостта Урвич.

Над 50 маршрута – хиляди туристи

„Благодарение на откритията през последните години са разработени над 50 маршрута, по които са преминали хиляди туристи. Десетки обекти получиха актове на собственост. А „Бранд България“ стана лицето ни пред света“, каза заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов, който връчи грамоти и плакети на финалистите.

Това е годишнина, която ни кара да направим равносметка за изминатия път. През тези 15 години заедно, рамо до рамо — стопаните на обектите, държавата, жреците на паметта, които са археолозите — успяхме да постигнем с общи усилия забележителни успехи в името на нашата голяма мисия – опазването на нашето национално културно наследство, каза още доц. Чобанов.

В категория „Атракция на България за последните 15 години“ трима финалисти са Белоградчишките скали, остров „Св. Анастасия“ и Базиликите в Пловдив. Наградите на кмета на Белоградчик Боян Минков, на заместник-кмета на Бургас Диана Саватева и на директора на пловдивския природонаучен музей д-р Огнян Пловдив връчи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева. „България има много чудеса. Всички те са прекрасни сами по себе си, но оживяват и истински омагьосват, когато до тях се докоснат волята, вярата и усилията на човека“, каза тя.

Клиповете приказки

Спиращи дъха кадри включваха уникалните клипове, които представиха българската история от времето на неолита до днес. Режисьори на спектакъла бяха Стефка Райкова и Васил Лесов, невероятната визия на събитието бе дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“. „Стандарт“, БНТ и БТА бяха медийни партньори на събитието. Спектакълът ще бъде излъчен по БНТ на 8 ноември 2025 г. от 15:30 ч.

