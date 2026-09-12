Подаръкът на СТАНДАРТ за ЧНГ! Спектакълът за Чудесата ПЪЛЕН ЗАПИС
Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
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Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Перлата в историческата корона на Софийската Света гора
София. Цялостен проект за крепостта Урвич ще бъде разработен от Столична община, а кметът Йорданка Фандъкова е отправила покана към министъра на култу...