На старта на изборите! Министър прави нова партия

На старта на изборите за 52-о Народно събрание един от служебните министри направи партия. Трайчо Трайков и бившият съпредседател на "Зелено движение" Владислав Панев създават нов политически проект, съобщава Клуб Z.

Партията носи името "Ускорение". Тя се явява продължение на едноименния идеен клуб, създаден преди години от Панев. Формацията е учредена на 7 март 2026 г.

Владислав Панев подчертава, че "Ускорение" е дясна партия. По думите му политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. Той поясни, че формацията си сътрудничи с ДСБ.

Панев е част от листите на ПП-ДБ за вота на 19 април. Илина Мутафчиева, друг член на "Ускорение", води листите на ПП-ДБ в Търговище.

"Сега партията е на "стендбай", защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за "Ускорение", каза още Панев.

