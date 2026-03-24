Ето какво печели България от войната

Туризмът като сектор винаги е първата жертва на военните конфликти. Първото нещо, което спират хората, е да пътуват за удоволствие. Спират да планират в района, където се случва военният конфликт“, каза в „Лице в лице“ Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

По думите ѝ България запазва ценовите си нива и няма индикация за покачване на основните туристически предложения както за предстоящите празници, така и за летния сезон.

"Няма по-добър момент за българския туризъм и за избор към България както от българските туристи, така и от потенциалните ни гости. България се явява една отлична възможност“, каза Поли Карастоянова.

„Към този момент България е сигурна и спокойна. Предлага атрактивни цени и много разнообразни възможности за туризъм“, допълни тя.

По думите на Карастоянова към България в момента има фокус от основните европейски пазари. България дори попада в топ 5 на потенциалния избор на пазари като Германия, Полша и Чехия.

Карастоянова обаче уточни, че има кратък период, в който е добре страната ни да се промотира повече, за да се спечелят тези пазари.

По думите ѝ и традиционни дестинации страдат от този конфликт като Йордания, Тунис, Мароко и Египет.

„Те нямат нищо общо с войната, но са близо до конфликта. Прекрасно е, че България не изглежда близо до конфликта и стои много спокойно. Затова може да бъде привлекателна за потенциалните туристи“, каза Карастоянова.

Във връзка с отлива на израелски туристи, тя обясни, че израелският пазар е много динамичен и самите израелски туристи имат инстинкта в момента, в който се успокои ситуацията, веднага да тръгнат да пътуват, а когато има проблем, да бъдат много дисциплинирани.

