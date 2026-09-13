Драма в Берлин: Мъж държи жена за заложник в супермаркет, спецчастите са на място
От снощи е в плен
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Жители на града съобщават за ескалация на напрежението
Арестуван е 40-годишен мъж
Премиерът инспектира полигона "Корен+
Целта е британците да не се плашат от новите лекарства за коронавирус
Когато имаме вярата в себе си, тогава сме непобедими.
Спецчасти щурмуваха метростанция "Мариан плац" в Мюнхен, Германия. Там е станала втората стрелба, съобщават световните медии и показват снимки от опер...
Спецчастите, обезвредили барикадиралия се Петър Коджейков в София, действаха перфектно. Това обяви в "120 минути" по бТВ вътрешният министър Румяна Бъ...
Служители на Специализирания отряд за борба с тероризма извършват спецоперация в района на Централна гара. До момента те са проверили станцията на мет...
Специални части на САЩ ще бъдат постоянно присъствие през следващите години на територията на страните от Източна Европа, членки на НАТО. Мотивът за т...
Киев. Най-малко 10-има членове на вече разформированите спецчасти "Беркут" са задържани за убийствата на "Майдана" по време на протестите в украинскат...
София. Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА и българските им колеги ще правят съвместни екипи. Това стана ясно, след като вътрешният минис...
Ползват ги както за най-тежките акции, така и за ПР на властта
Разрушиха лагери пред правителството, Янукович готов на преговори с опозицията
Киев. Украинските специални части "Беркут" взеха под контрол телевизионния център в Киев под предлог, че имало призиви той да бъде блокиран от протест...
Киев. Украинските специални части "Беркут" взеха под контрол телевизионния център в Киев под предлог, че имало опасения той да бъде блокиран от протес...
Американски спецчасти проведоха две успешни операции в Африка срещу високопоставени ислямски екстремисти, същи Би Би Си. В Либия е заловен лидер на "...