Орлин Крумов пред СТАНДАРТ: Свободният бизнес ще спаси света

Орлин Крумов е завършил Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1984 до 1991 г. е бил журналист във в. „Стършел“. Автор е на десетки статии, фейлетони и разкази, някои от тях – преведени на 5 езика. В този период е автор на книгите „Лов на Лъв“, „Цар Пшеничко“ и „Пробуждане от цветен сън“. Носител е на три литературни награди – за научна фантастика (1987 г.), за хумор и за журналистика (и двете са от 1989 г.).

През 1991 г. Орлин Крумов заминава за Чикаго, където започва да издава първия български вестник на новата емиграция Good Luke. Вестникът има абонати в 25 щата на Америка, в Канада и Австралия. Получава почетна грамота от губернатора на щата Илинойс за принос към българската култура и общество в Чикаго. Алманахът Wbo s Wbo определя Good Luck като една от най важните етнически медии.

Орлин Крумов е член на организацията на професионалните журналисти в САЩ.

На 18 септември в изискания офис на L Europeo беше премиерата на най-новата книга на Орлин Крумов „3 минути за вашето самоубийство“.

Ето какво сподели писателят пред „Стандарт".

- Г-н Крумов, заедно със семейството си – съпругата Ваня и сина Самуил – от 34 години живеете в САЩ, но всяко лято идвате за по няколко месеца в България. Какво е за Вас Родината?

- България е хубаво място, което малко хора могат да разберат. Винаги я сравняват с най-лошото. А всъщност ние, които сме отвън и сме видели една част от света, можем да направим сравнение. Родината ни има повече хубави, отколкото лоши страни. Въпросът е да видиш хубавото и да го обикнеш.

Хората обикновено обвиняват държавата за неволите си, а всъщност те са тези, които я правят.

Страната ни е прекрасна и това няма нищо общо с държавното устройство, с политическите партии. От нас зависи с какви очила ще я видим – с тъмни или розови - обективни или преднамерени?!

- Вашият син Самуил Крумов е продуцент в CNN. Чист късмет ли е неговият професионален път и щеше ли той да се чувства по-добре ако бе останал да живее в България?

- Само можем да предполагаме. Но фактите са си факти. Другото са прогнози и фантастика. Двамата със съпругата ми сме журналисти. Когато отидохме в Америка, Самуил тръгна на училище, но вкъщи започнахме да му даваме домашни на български и на английски език. Всеки ден той трябваше да пише по едно есе. 5 до 10 изречения, няма значение на каква тема. И всъщност го подкупвахме, защото през уикенда задължително му подарявахме по един сувенир от любим негов сериал.

Стигна до гимназия , пратихме го на курс по журналистика и след това го приеха в Индиана унивърсити – един от най-добрите университети за журналистика в САЩ. Там университетите са профилирани. Един е добър за едно, друг - за друго. След това Самуил стана директор на студентското радио, работеше и като редактор в университетския вестник. След като завърши висшето си образование съпругата ми го посъветва да кандидатства в CNN. Той пробва и така по телефона едва ли не го назначиха за редактор, но се е освободило и друго място. Ръководството на CNN са решили да питат водещите дали да назначат продуцент. Всички са отговорили единодушно, че искат Самуил. И... конкурсът не се е състоял, той просто пое поста. Сега прави шоу, което се гледа в 20 държави по света.



- Светът днес се е вперил в действията на администрацията на Белия дом в очакване на мира. Според Вас какво следва?

- Вижте, темата е много опасна, но все още като Америка няма втора. Това е държава, която има много силна имунна система, и колкото и да е болна, винаги оздравява.

САЩ може да е балансьор за мира, но не всичко зависи от тях. Колкото и да си силен, ти не можеш винаги да бъдеш пример за всички, защото има и други интереси. Повечето от тях са меркантилни и даже анти човешки. Каквото и да правиш, винаги ще имаш врагове. Или ще имаш медии, които, както казва Бай Ганьо, ще искат да те омаскарят. Винаги ще има политици, които ще искат да те препънат заради разни интереси.

Така, че сложно е. Но, оправия има. Лекарството е световната икономика. Особено сега, при наличието ChatGPT никой не знае какво ще е след 10 години. Напълно е възможно икономиките на някои държави да разцъфтят отново. Защото изкуственият интелект предлага невероятни възможности.

- А има ли рецепта за държавност и може ли по нея целият свят да оздравее и да се наложи мир?

- Целият свят никога не може да оздравее. Една държава, за да просперира, трябва да има частна инициатива. Когато хората са свободни да упражняват бизнеси, контакти - без намеса на държавата и на мафиотски групировки, това е рецептата за просперитет.

Мечтател

Орлин Крумов

В такава сутрин започваш да мечтаеш.

Денят се пробужда, отваря очи. Колко много неща може да направи човек за един ден!

Може да излезе на улицата. Може да срещне някого. И някой да го срещне. Може да си поговорят...Ей така, за нищо...и за всичко...Да обсъдят някакви идеи, да споделят някакви мисли...

Еее... Този някой едва ли съществува. Пък и да съществува, едва ли се интересува, навярно е потънал в собствения си свят. Дори в утрин като тази!

Или може би не! Те, момичетата, рядко се усмихват. Дори в това усмихнато утро. Трябва да видят нещо в теб. Да, все търсят нещо в теб, а самия теб не виждат. Тогава как да го намерят това нещо?

А утрото е толкова чаровно, обещаващо...Можеш да нахраниш птичките, да погалиш някое коте, да подсвирнеш с уста.

Може да дадеш надежда на някого! Да го подсетиш, че все още е утро. Утро за теб и за него. И за всички. Но...как да кажеш на някого, че е утро, когато той самият не го вижда?

Тогава какво можеш да направиш в утрото на твоя ден?

Може да погледнеш към слънцето и да се засмееш. Ей така, без причина. Но кой се смее без причина? Някой луд? И кога за последен път си чул, някой да се смее

...

Утрото отминава с тиха стъпка.

И денят. Улицата е все още там, отвън. И всичко, което би могло да се случи на нея в едно прекрасно утро.

Вечер е. Мечтите се стопяват в сънища.

