София поема нов дълг. Модернизация на градския транспорт
Предвидено е погасяването да се извършва чрез бъдещите приходи на общината
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Предвидено е погасяването да се извършва чрез бъдещите приходи на общината
Инвестиционният проект е разработен от правоспособни проектанти в съответните проектантски специалности
Секторът изпитва сериозна нужда от инженери, ръководители на полети и IT специалисти в авиацията
Maщaбнaтa oпepaция paзĸpи "миcтepиoзни pyини" нa дънoтo нa eзepoтo, ĸoитo coциaлнитe мpeжи мoмeнтaлнo oбявиxa зa "изчeзнaли ceлa"
Повече 3,5 млн. са преминали през столичната ЖП гара за една година
Разделят го на две
Откриват нова зона от 300 кв. м. с множество допълнителни предложения и забавления за цялото семейство
Лидерът на пазара за минерална и изворна вода строи изцяло автоматизиран склад
Обсъдени са сделките за придобиване на нов тип боен самолет F-16 Block 70 и за новата бойна машина на Сухопътните войски
Договор между ECO и Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa
Очаква се с тази инвестиция телекомът да намали въглеродния отпечатък от радиомрежата си в страната с близо 30%
Три министерства – на икономиката, на отбраната и на иновациите си поделят отговорността
С настоящия бюджет няма как да се постигнат заложените цели
Бюджетът, който е отделен за армията е 1,8% от БВП, т.е. малко над 3,4 млрд. лв.
Президентът посочи и защо не трябва да даваме оръжие на Украйна
Повод за реакцията е заявеното от служебния министър на отбраната Димитър Стоянов
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По Плана за възстановяване насочването на голям ресурс към дългови инструменти ще остави средствата неусвоени, казва Васил Тодоров