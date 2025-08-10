Улеснение за пътуващите! Жп гари пускат нови услуги

Пътниците ще могат да се възползват от безплатен интернет в 7 големи гари в страната.

Те могат да използват Wi-Fi в жп гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна. Това е част от програмата на Националната компания "Железопътна инфраструктура" за модернизация, подобно на много държави в Европейския съюз, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна интернет връзка.

За една година пред столичната железопътна гара са преминали близо 3 и половина милиона пътници, а през втората най-натоварена гара Пловдив - близо 2 милиона. Общо седемте гари обслужват годишно около 10 милиона пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.

Повечето от пътниците на Централна гара - София обаче не знаят за това.

От началото на годината железопътната компания предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 година всички железопътни гари в страната да имат Wi-Fi, а билетите за влак вече са с двойно обозначени цени - в лева и в евро.

В периода от 1 до 31 януари догодина пътниците ще могат да извършват разплащания както в лева, така и в евро. В този едномесечен преходен период при плащане в брой рестото ще се връща в евро.

