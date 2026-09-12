Бeзпpeцeдeнтeн xoд! Една държава пуска безплатен интернет за гражданите си
Πoĸpивaнeтo нa финaнcoвитe paзxoди зa тoвa щe бъдe oтгoвopнocт нa oпepaтopитe
Следете всички новини, анализи и коментари за Безплатен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Πoĸpивaнeтo нa финaнcoвитe paзxoди зa тoвa щe бъдe oтгoвopнocт нa oпepaтopитe
Запишете се, за да запазите час
Посланик на кампанията „Твоето сърце е наша грижа“ е актьорът и председател на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев
Инициативата е жест към подрастващите, с който кметът Живко Тодоров им пожелава здрава и успешна учебна година
Нека заедно преживеем XX юбилейни Празници в Долината на тракийските царе
Повече 3,5 млн. са преминали през столичната ЖП гара за една година
Входът, по традиция, е безплатен, а програмата на тридневното събитие е наситена и пъстра
Входът за събитието е безплатен!
Входът за всички деца до 18-годишна възраст ще бъде безплатен
Билетите вече са налични във фен магазина на Берое
Той значително намалява разходите за семействата
Кметът отбеляза още, че в следващите три години напълно ще бъде обновен паркът от превозни средства на обществения транспорт в града
В него може да влезе всеки и да си вземе това, което си хареса
Входът за съоръжението е напълно безплатен
Печели ли реално потребителят
Това съобщи кметът Галина Стоянова
Инициативата дава възможност на всяко дете да избира и чете книги цяла година
Предложението е на патриотите в София
От 18 ноември до 31 декември всеки, който активира абонамент за е-просвета, може да тества безплатно електронната образователна платформа за срок от 3...
От 1 октомври до 30 ноември всеки, който активира абонамент за е-просвета, може да тества безплатно цялото съдържание в електронната образователна пла...