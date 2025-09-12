Кметът Живко Тодоров предоставя безплатен транспорт на старозагорските ученици за 15 септември

За поредна година Община Стара Загора ще се присъедини към радостното вълнение на учениците в понеделник, като им подари безплатно пътуване към класните стаи. Добрата традиция по повод на празника 15-ти септември е съвместна с общинския превозвач „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Безплатното возене за децата на Стара Загора важи за ползването и на тролейбусите, и на автобусите в града ни. Препоръчително е учениците да носят лична карта или друг документ за самоличност, който да представят, за да удостоверят възрастта си.

Инициативата е жест към подрастващите, с който кметът Живко Тодоров им пожелава здрава и успешна учебна година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com