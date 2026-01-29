Община Казанлък ще кандидатства по проект „Красива България“ за детската академия в с.Розово

Община Казанлък ще кандидатства в Кампания 2026 г. на Проект „Красива България“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект за довършване на фасадите и инсталациите на пристройката за спален корпус на Детската академия за развитие на таланти в с. Розово. Това реши днес Общински Съвет Казанлък.



Проектът е на стойност до 162 608,70 евро с ДДС, като общината ще осигури съфинансиране в размер на 56,95% от бюджета.



Дългосрочната цел на Община Казанлък е създаването на модерна и функционална образователна среда, която да предоставя условия за развитие на талантливи деца от региона и страната в областта на науката, изкуството и спорта.

