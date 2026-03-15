ДПС със силна листа в Кюстендил. Начело е Николай Златарски

Силна листа с утвърдени експерти регистрира днес ДПС в Кюстендил. Начело е народният представител на ДПС от региона Николай Златарски.

Ето кандидатите за НС от 10 МИР – Кюстендил:

1. Николай Златарски – народен представител в 50-ото и 51-вото Народно събрание, юрист

2. Георги Рангелов – общински съветник в община Дупница, предприемач

3. Татяна Андонова – икономист, гр. Кюстендил

4. Михаела Йорданова – експерт в социалната сфера, гр. Кюстендил

5. Мюретин Алиев – електротехник, гр. Бобов дол

6. Цветан Хлебарски – земеделски производител, гр. Рила

7. Александър Мутавчийски – общински съветник в община Сапарева баня

8. Милена Цекова – икономист, секретар на ДПС – община Кюстендил

