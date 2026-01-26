Общество

Безплатни прегледи на очите. Побързайте - до 30 януари

Запишете се, за да запазите час

Безплатни прегледи на очите. Побързайте - до 30 януари
Снимка: https://pixabay.com/
26 яну 26 | 7:31
570
Боряна Колчагова

Безплатни очни прегледи ще бъдат извършвани до 30 януари в Диагностично-консултативния център (ДКЦ) „Черни връх“, съобщиха от медицинското заведение. Кампанията е по повод втората годишнина на центъра. Инициативата е насочена към всички пълнолетни пациенти, които желаят да проверят здравето на очите си и да се запознаят с възможностите на медицинския център.

Прегледите ще извършва д-р Димитър Петров, специалист офталмолог с над 30 години медицински опит в областта на очната хирургия и терапия. Основната цел на кампанията за безплатни офтаоломогични прегледи е да насърчи профилактиката на очното здраве и да даде възможност на пациентите да се запознаят с ДКЦ „Черни връх“.

Безплатните очни прегледи ще се извършват само след предварително записване на час на телефон +359 883 56 56 76. Те ще бъдат в диагностично-консултативния център на бул. “Джеймс Баучер” №76 в София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема здраве
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 42 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://lnk.ink/taina

Откажи