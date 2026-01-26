Безплатни прегледи на очите. Побързайте - до 30 януари

Безплатни очни прегледи ще бъдат извършвани до 30 януари в Диагностично-консултативния център (ДКЦ) „Черни връх“, съобщиха от медицинското заведение. Кампанията е по повод втората годишнина на центъра. Инициативата е насочена към всички пълнолетни пациенти, които желаят да проверят здравето на очите си и да се запознаят с възможностите на медицинския център.

Прегледите ще извършва д-р Димитър Петров, специалист офталмолог с над 30 години медицински опит в областта на очната хирургия и терапия. Основната цел на кампанията за безплатни офтаоломогични прегледи е да насърчи профилактиката на очното здраве и да даде възможност на пациентите да се запознаят с ДКЦ „Черни връх“.

Безплатните очни прегледи ще се извършват само след предварително записване на час на телефон +359 883 56 56 76. Те ще бъдат в диагностично-консултативния център на бул. “Джеймс Баучер” №76 в София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com