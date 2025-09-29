Безплатни кардиологични прегледи до 15 октомври

В Световния ден на сърцето – 29 септември в Университетската Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ бе даден старт на втория етап от програмата за профилактика на сърдечно-съдовата система „Твоето сърце е наша грижа“, организирана от Столична община (СО). От днес до 15 октомври всеки желаещ може да направи безплатен кардиологичен преглед в делничен ден след предварително записване на телефон 02/8059 203.

На събитието присъстваха основателите на програмата д-р Ваня Тагарева, зам.-председател на Столичния общински свет /СОС/ и д-р Антон Койчев, зам.-председател на Комисията по „Здравеопазване и социална политика“ в СОС, както и директорът на Университетската Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" д-р Цветомир Димитров, лекари от лечебното заведение.

Според д-р Ана Еленкова от Отделението по кардиология в Първа МБАЛ профилактичните прегледи са задължителни за хората с предшестваща патология – ритъмни нарушения, исхемична болест на сърцето, поставени стентове, преживян инфаркт или инсулт. „Препоръчвам всеки човек нас 35-годишна възраст да направи своя профилактичен преглед при кардиолог, независимо дали има някакви симптоми. Все по-често срещаме пациенти в по-млада възраст, които не подозират за сърдечно-съдовите си проблеми. Ако заболяването се открие навреме, бързо ще се вземат адекватни нерви. Високото кръвно налягане например уврежда сърцето, а често човек изобщо не подозира, че има такъв проблем. Задължително е при прегледа да се снеме анамнезата на пациента, да се направи ЕКГ, да се прецени цялостното му състояние. Ако имаме някакви съмнения за проблем, ще продължим с други изследвания, а в някои случаи човекът ще бъде насочен към Отделението по кардиология в болницата, където изследванията и лечението ще продължава“, уточни д-р Еленкова.

„Има пациенти, които не подозират за своите проблеми и именно при такива профилактични прегледи се установява, че страдат от заболяване на сърцето или сърдечно-съдовата система. За съжаление възрастовата граница спада и има, макар и единични случай, на 20-годишни пациенти с инфаркт“, посочи д-р Михайл Моллов, началник на Отделението по кардиология в болницата.

Посланик на кампанията „Твоето сърце е наша грижа“ е актьорът и председател на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, който застана зад инициативата и изрази своята пълна подкрепа.

Всички прегледи са напълно безплатни за жителите на СО и се финансират от бюджета

на Столичния общински съвет (СОС). Университетската Първа МБАЛ – София „Св. Йоан

Кръстител“ е едно от 26-те общински лечебни заведения – 4 болници и 22 диагностично-

консултативни центъра (поликлиники), в която ще се реализира инициативата.

По време на откриването зам.-председателят на СОС д-р Ваня Тагарева сподели, че в

първия етап от програмата за профилактика на сърдечно-съдовата система на Столична община,

който бил е изключително успешен, е бил спасен животът на млад мъж след като е направил

консултация и по спешност е бил хоспитализиран.

България е на първо място в света по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Всяка

година около 75 000 души у нас губят живота си вследствие на проблеми със сърцето и съдовата

система, като според експерти близо 20% от тези случаи могат да бъдат предотвратени с

навременна профилактика и именно това е целта на инициативата.

