Община Казанлък осигурява безплатен транспорт за Празниците в Долината на тракийските царе

Период: 29.08 – 6.09
Община Казанлък осигурява безплатен транспорт за всички жители и гости на града за събитията от празничната програма.
🎭 Оперите на язовира
📅 Дати: 29.08, 31.08, 2.09, 5.09
➡️ Отпътуване: 19:00 ч. – от сградата на Общината
⬅️ Връщане: 23:00 ч. – обратно до Общината
🎷 JazzArt Fest – Археокомплекс „Долината на тракийските царе“
📅 Дати: 4.09, 5.09, 6.09
➡️ Отпътуване: 19:00, 21:00, 22:00 ч. – от комплекс „Здраве“
(минава през спирките „ДСК“, „Розариум“, „Орехите“)
⬅️ Връщане: 19:30, 21:30, 22:30 ч. – до „Здраве“
Допълнителна възможност:
До 18:00 ч. всеки може да използва автобус № 6 за достигане до събитията.
Очакваме Ви!
Нека заедно преживеем XX юбилейни Празници в Долината на тракийските царе.
