Община Казанлък осигурява безплатен транспорт за Празниците в Долината на тракийските царе

Период: 29.08 – 6.09



Община Казанлък осигурява безплатен транспорт за всички жители и гости на града за събитията от празничната програма.



🎭 Оперите на язовира



📅 Дати: 29.08, 31.08, 2.09, 5.09



➡️ Отпътуване: 19:00 ч. – от сградата на Общината

⬅️ Връщане: 23:00 ч. – обратно до Общината



🎷 JazzArt Fest – Археокомплекс „Долината на тракийските царе“



📅 Дати: 4.09, 5.09, 6.09



➡️ Отпътуване: 19:00, 21:00, 22:00 ч. – от комплекс „Здраве“

(минава през спирките „ДСК“, „Розариум“, „Орехите“)

⬅️ Връщане: 19:30, 21:30, 22:30 ч. – до „Здраве“



Допълнителна възможност:

До 18:00 ч. всеки може да използва автобус № 6 за достигане до събитията.



Очакваме Ви!



Нека заедно преживеем XX юбилейни Празници в Долината на тракийските царе.

