Обрат в самолета. Край на най-омразното място
Средната седалка става нещо много полезно
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Средната седалка става нещо много полезно
Инициативата е на стойност почти 12 милиарда долара
Принуждават служители да мълчат за опасностите
Акциите на компанията паднаха с 8 процента
Boeing ще си сътрудничи с Intel с оглед на технологията 18A, усъвършенстван производствен процес Si CMOS и други технологии за създаване на платформи...
Airbus и Boeing обявиха спиране на части и услуги за руския флот
Няма пострадали
С голяма поръчка от азиатския пазар може да се похвали американският производител на самолети Boeing. Лизинговото дружество SMBC Aviation Capital на я...
Ню Йорк. Нискотарифната авиокомпания Ryanair е направила поръчка за самолетите от ново поколение Boeing 737 MAX 8 на стойност 11 млрд. долара, съобщих...
Дубай. Базираната в Обединените Арабски Емирства авиокомпания Emirates финализира сделка за закупуването на 150 нови самолета тип 777X от американския...
Дубай. Авиокомпании от Персийския залив направиха поръчки за над 100 милиарда долара на първия ден от авиоизложението в Дубай, което подчертава промян...
Южна Корея реши да рестартира търга си за закупуване на изтребители
От летището във френския град Тулуза днес трябва да излети на първи пробен полет новият Airbus А350, който е пряк конкурент на американския Boeing 78...