Всичко за Boeing

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Emirates купи 150 самолета Boeing 777X

Emirates купи 150 самолета Boeing 777X

Дубай. Базираната в Обединените Арабски Емирства авиокомпания Emirates финализира сделка за закупуването на 150 нови самолета тип 777X от американския...

09 юли | 16:32
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Airbus тества нов самолет

Airbus тества нов самолет

От летището във френския град Тулуза днес трябва да излети на първи пробен полет новият Airbus А350, който е пряк конкурент на американския Boeing 78...

14 юни | 9:04
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