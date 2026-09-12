Срив удари Facebook и Instagram, хиляди останаха без достъп
Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
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Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
Родители могат да следят приятелите на детето си
Аватарите на Meta възпроизвеждат изражението на лицето и артикулацията на потребителя, което улеснява виртуалното общуване на другия човек с триизмере...
За това съобщиха множество потребители на социалните мрежи
Причината е директива за електронна поверителност
Засегнати се потребители от цяла Европа, както и от части от Азия
Ню Йорк. Фейсбук прави поредната крачка към превръщането си в империя от мобилни приложения.Стана ясно, че компанията е започнала да информира потреб...