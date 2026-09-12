Наглост! Паркира в дюните, моли за помощ във Фейсбук
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
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Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
Чака го солена глоба
Разследват се няколко версии
Аз съм доста млада, казва авторът
Глобата за подобно нарушение стига 10 000 лева
Нов скандал на морето
Отново багери в дюните, скандал
Екоминистерството с особено мнение
Тече разследване кой е извършил вандалския акт
Тарикатлъкът му лъсна във фейсбук групата „Виждам те КАТ-Варна”
Директорката на РИОСВ – Бургас Детелина Иванова е уволнена
Последният случай е с къмпинг Смокиня
Това установи извършената проверка на място от РИОСВ-Бургас, съобщава bTV.
Разследването по делото срещу бившия общински съветник на БСП в Бургас Бенчо Бенчев трябва да приключи до края на май,съобщи днес административният ръ...
Стъпката според шефката на Българската фондация „Биоразнообразие“ Румяна Иванова е законова, подобен метод е бил прилаган в националните паркове, къде...
Забраниха плажуването върху дюни
Аз по принцип съм горичка, ама днеска какво ми става
. Повторната инспекция трябва да определи точните координати от засегнатия имот.
Все още не е установено кой е разорал дюните до къмпинг „Смокиня”. Предполага се, че булдозерите са изорали пясъка през последните дни...
Музикантът Васил Гюров алармира във Фейсбук, министерството на туризма започва проверка