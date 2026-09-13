Взеха книжката на Деспотов, мотористи го винят за убийство на пътя през 2013 г.

Потърпевшият Ангел: Погледът му бе празен "В погледа му нямаше нищо, когато се видяхме. Казах му, че имам семейство, дете, а е можел да ме убие - ник...