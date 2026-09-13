Психично болен живее в поликлиника от 10 години. Агресивен е
Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
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Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
Събират се експерти от цял свят
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
Стоян Стоянов имал психическо заболяване и още от 2016 г. му е поставена диагноза параноидна шизофрения
Въпросният уред прилага метод, който не е одобрен за лечение на изброените индикации
28-годишната пловдивчанка Гергана Неделчева има психично заболяване
Причините се изясняват
Тя обмисля да внесе предложение до здравното министерство да се закрият психиатрични болници
Състоянието му остава неясно
Певицата получила нервно разстройство заради заболяване на баща й
В страната има 12 държавни психиатрични болници, 22 центъра за психично здраве и 11 съответни отделения към други болници...
В неделя Николай започна да буйства и нападна дори мен, разказа майка му
Мъжете от 18 до 25 и между 55 и 65 години най-често си посягат на живота, казва д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Специализираната болница по психи...
Потърпевшият Ангел: Погледът му бе празен "В погледа му нямаше нищо, когато се видяхме. Казах му, че имам семейство, дете, а е можел да ме убие - ник...
Коцето рани ченге с тенджера, изхвърли куче и микровълнова от балкона 38-годишен шизофреник държа като заложници 12 семейства от кооперация на ул. "А...
София. Над тридесет души са в неизвестност след пожар в психиатрична клиника в Новгородска област, Северозападна Русия, предаде "Ройтерс". В пожара е...
Почти всички били упоени и в леглата си по време на трагедията край Москва
11-годишно момче отиде с пищов на училище в Солт Лейк Сити