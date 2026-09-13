Психично болен живее в поликлиника от 10 години. Агресивен е
Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
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Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
Екип от лекари дава отговорите
Алгоритъмът е създаден така, че децата да остават с часове в платформата
Като пост ефект се наблюдава дори косопад
Дамите от Клуб „Сороптимист" – София ще помогнат на потребителите на социални заведения в Благоевград в подготовката и приготовленията за великденски...
София. "Създаване на единен регистър за хората с психични заболявания е част от програма на здравното министерство". Това заяви здравният министър д-р...