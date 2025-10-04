Нова изненада от най-нищожния клуб във Висшата лига на Англия

Невлизащият в сметките на букмейкърите Борнемут посрещна утрото на събота на второ място във Висшата лига след победа с 3:1 над Фулъм у дома по поройния дъжд на Южния английски бряг.

В първия мач от седмия кръг домакините обърнаха резултата от 0:1 в последните 12 минути с голове на Антоан Семеньо (2) и Джъстин Клуйверт. Преди това Раян Сесиньон бе дал аванс на Фулъм.

Победата означава, че Борнемут е с 14 точки и е само зад лидера и шампион Ливърпул (15), който днес гостува на Челси. Това е и единственият тим, който успя да бие малкото отборче от Южния бряг, още в първия кръг.

Съставът на баския мениджър Андони Ираола не спира да изумява в най-силната лига на планетата.

През лятото Борнемут се раздели с четирима основни играчи, като продаде двамата си централни защитници на Реал Мадрид (Дийн Хаусен) и ПСЖ (Иля Забарни), левия бранител (Милош Керкеш) на Ливърпул и нападател (Уатара) на Брентфорд, като общата сума на изходящите трансфери бе 200 милиона лири.

И страховете бяха, че отслабен, тимът на Ираола ще се бори да не изпадне.

Вместо това отборът с най-малък бюджет и най-малък стадион (11 200 места) във Висшата лига върви уверено редом с лидерите.

