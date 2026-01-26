Трус в Ливърпул. Арне Слот на дузпата

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот е подложен на сериозен натиск след загубата от Борнемут в края на мача.

Английските медии пишат, че се очаква в близко бъдеще специалистът да бъде отстранен от поста.

Според информацията, въпреки успешните изяви на отбора под ръководството на Слот в Шампионската лига на УЕФА, само 5-те победи в последните 18 мача на Английската Висша лига принудиха ръководството на клуба да обмисли промени в състава.

Отбелязва се, че в случай на уволнението на Слот, временното управление на отбора може да бъде поверено на легендарния футболист на Ливърпул Стивън Джерард, който преди дни отправи най-силната критика към Слот.

Представители на Ливърпул вече са провели конфиденциални разговори с Шаби Алонсо, съобщава инсайдерът Indykaila.

Срещата се е състояла в Испания в петък, 23 януари. Според информацията Алонсо е готов да поеме мърсисайдци през лятото на 2026 година и вече е обсъдил с клуба планове, свързани с потенциални трансфери в предстоящия трансферен прозорец.

