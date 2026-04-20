Отварят новия „Българска армия“ през септември, чакат шоуто

Официалното откриване на новия стадион „Българска армия“ е планирано за края на септември, като събитието ще съвпадне с паузата за националните отбори в Лигата на нациите. Съоръжението се очаква да бъде завършено по-рано, но ръководството държи откриването да бъде съпроводено със мащабна церемония. Затова датата е изместена към период, в който ще може да се организира пълноценен спектакъл. Подготовката върви по график.

На 26 април трябва да започне ключов етап от изграждането - засяването на тревното покритие от екипа на СИС. Очаква се в началото на седмицата да пристигне и последният слой пясък от кариерата край Кресна, който е необходим за финалната подготовка на терена.

Паралелно със строителните дейности ЦСКА се готви за един от най-важните си мачове за сезона. „Червените“ ще гостуват на Лудогорец в първия полуфинал за SESAME Купата на България, като изходът от турнира остава решаващ за европейското участие на тима.

Отборът се намира на четвърто място в класирането и пътят към евротурнирите на практика минава през спечелването на трофея, което прави предстоящия сблъсък ключов за сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com