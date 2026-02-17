Извънредно от Йотова! Приема утре Гюров

Развръзката за служебния кабинет ще е утре, когато президентът Илияна Йотова ще приеме кандидата за служебен премиер Андрей Гюров. Очаква се Гюров да представи състав на правителство.

На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на "Дондуков" 2.

В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

"Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани искаме провеждането на честни, прозрачни, добре подготвени и проведени избори за Народното събрание. Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава", каза Йотова при връчването на папката и напомни, че има едноседмичен срок да върне мандата изпълнен.

Започвам разговорите и те ще протекат много бързо, каза пред медиите след приемането на мандата Андрей Гюров.

