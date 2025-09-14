Политолог съсипа Радев! Малък и безсилен фактор, не е алтернатива

Президентът Румен Радев няма капацитет да предложи политическа алтернатива и е

„малък и безсилен фактор в политиката“.

Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Седмицата на Дарик“, където анализира актуалната обстановка в страната.

„Президентът няма капацитет да предложи алтернатива, той не може да направи магията на Сакскобургготски“, посочи тя и добави, че държавният глава „не разполага с подкрепа на местно ниво и ресурси в местната власт“.

Коларова е категорична, че политическото пространство за Радев е „силно стеснено от „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ, които експлоатират евроскептицизма“, поради което шансовете му да изгради нов политически проект са нищожни.

Вотът на недоверие и рисковете пред партиите

Професорът определи предстоящия вот на недоверие като различен заради „новата коалиция, която го инициира, по-общата формулировка и 80-те страници мотиви“. Тя обаче подчерта, че „ефективността на вота зависи от самата опозиция“.

„Проблемът е, че вотовете не бяха различни и бяха внесени от две малки партии, които едвам са минали 4-процентовата граница и настървено говореха за вотовете си недоверие. Това не е начин да покажеш сила и че си надеждна алтернатива“, каза Коларова.

По думите ѝ предсрочни избори биха били „политическа катастрофа“ за ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, затова управляващите ще направят всичко възможно да ги избегнат.

Случаят в Русе

Политологът коментира и нападението над началника на ОДМВР-Русе, като открои парламентарното и политическото измерение на случая.

„Казусът в Русе има две измерения. В рамките на парламентарната група Дилов-син радикално защити Даниел Митов. Бойко Борисов направи оценка, че това е битов инцидент“, поясни тя и допълни, че според нея ще има кадрови санкции, но не и оставка на министъра.

Коларова не спести критика и към „Продължаваме промяната“ и ПП-ДБ: „Реакцията на „Продължаваме промяната“ и на ПП-ДБ е да вземат позицията на адвокатската защита на момчето, което безспорно е нанесло тежка телесна повреда и то в гръб.“

В заключение проф. Коларова прогнозира, че предстоящите президентски избори – независимо от резултата – ще променят политическата ситуация в страната: „Независимо от резултата на президентските избори, те ще променят политическата ситуация. Всички имат дълбоки основания да твърдят, че президентските избори ще бъдат повратна точка.“

