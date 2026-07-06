Цветанка Андреева: Изнесеното от Демерджиев е злоупотреба и манипулиране на факти

Скандалът с изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за предполагаемо съвместно пътуване до Дубай на Делян Пеевски и Десислава Атанасова вече се представя като активно мероприятие с две цели - компрометиране на Конституционния съд и удар по опозицията преди президентските избори. Това заяви политологът Цветанка Андреева пред бТВ, след като Атанасова показа документи, с които оспори публично разпространената версия.

По думите на Андреева има съмнения за злоупотреба с данни, манипулиране на факти и неправомерно използване на чувствителна международна система. Тя постави въпроса кой има интерес от подобен скандал и посочи управляващите като политическия печеливш от него.

Активно мероприятие под политически чадър

„За мен, след последния развой на нещата и показаните документи от Десислава Атанасова, това ми прилича на активно мероприятие, скалъпено под патронажа на един от силовите министри. Това е министърът на МВР“, заяви Андреева.

Според нея случаят вече не изглежда като обикновена проверка, а като операция с политически ефект. Тя спомена „голяма злоупотреба с данни“ и „очевидно манипулиране на факти“, което поставя под съмнение начина, по който вътрешното министерство е работило със случая.

В центъра на критиката й е достъпът до международната PNR система, която събира и обработва данни за пътници. Андреева подчерта, че такава информация не е предназначена за публични политически внушения, а за тежки случаи, свързани с тероризъм, трафик на хора и сериозна престъпност.

Удар срещу Конституционния съд

Политологът изостри тезата, че изваждането на данни за политически лица и за конституционен съдия не е невинен акт. Според нея Конституционният съд е най-висшата институция в рамките на българската политическа система и всяко съмнение, хвърлено върху негов член, има много по-широки последствия от личен скандал.

„За да влезеш в тая система, да изкарваш данни за политически лица, за лица от Конституционен съд в България - това активно мероприятие цели две неща. От една страна, да компрометира съдия от КС и самата институция Конституционен съд“, заяви тя.

Тук атаката според Андреева има конкретна институционална цел - да бъде „отстрелян“ конституционен съдия от парламентарната квота. Ако това се случи, новият избор би минал през настоящото мнозинство, което според нея отваря възможност позицията да бъде заета от човек, близък до управляващите.

Опит за разцепване на опозицията

Андреева вижда в скандала опит да бъде ударена опозицията в навечерието на президентските избори, така че тя да не може да се обедини около обща стратегия или кандидат. „От друга страна, удря опозицията. Така че на въпроса кой има интерес, интерес имат именно управляващите“, каза Андреева.

Според нея операцията има краткосрочен и по-дългосрочен ефект. Краткосрочно тя измества фокуса към персонални подозрения и скандали. По-дългосрочно може да затрудни събирането на опозиционна подкрепа преди президентския вот, когато всяко разцепление, всяка вътрешна атака и всяко публично съмнение могат да бъдат използвани като оръжие.

PNR и въпросът за правовия ред

В друго интервю, пред Евронюз, Андреева изрично постави въпроса за правовия ред и границите на властта. Според нея, ако международната информационна система е използвана за справки за политически лица и конституционни съдии без ясна законова цел, това вече не е само политически скандал, а злоупотреба с власт.

„Като бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отлично знае как функционира тя и кой има право на достъп до нея. Използването й за изваждане на данни за политически лица и конституционни съдии според мен показва поръчкова кампания, в която участва властта. Това трябва да бъде санкционирано“, заяви Андреева.

Тя подчерта, че няма как Десислава Атанасова да е манипулирала данни, идващи от турските власти. По думите й показаният паспорт с гранични печати от Истанбул поставя още по-тежки въпроси към хората, които са изнесли или интерпретирали информацията в публичното пространство.

Отговорността води към МВР

Андреева е категорична, че ако се говори за политическа отговорност и оставки, те трябва да бъдат търсени не в посока на внушенията, а към човека, под чиято власт е проведена операцията.

„Ако изобщо говорим за политическа отговорност и оставки, според мен такава трябва да поеме човекът, който носи отговорност за тази операция - министърът на вътрешните работи. Не може да се твърди, че се борим с определен модел, като същевременно се допускат нарушения на правовия ред“, заяви тя.

Скандалът вече не е само за полети

Случаят започна като спор за пътуване, но според тезата на Андреева вече е много повече - тест за това дали службите и МВР могат да бъдат използвани като инструмент за политическа атака. Когато международни бази данни, създадени за сигурност и борба с тежка престъпност, влязат в политически скандал, рискът за държавата става сериозен.

Най-опасният ефект е сривът на доверие - към Конституционния съд, към МВР и към правилата, по които се борави със чувствителна информация. Ако този процес остане без санкция и без ясни отговори, всеки следващ спор може да бъде решаван не с факти и закон, а с течове, внушения и институционален натиск. Именно това превръща скандала от шумна политическа атака в опасен симптом за правовия ред.

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