Румен Петков: Демерджиев дължи отговори, скандалът ще стане държавен проблем

Скандалът около проверките на полетите на Делян Пеевски вече се превръща в изпитание не само за вътрешния министър Иван Демерджиев, а и за имиджа на цялото правителство. Лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков заяви пред БНТ, че Демерджиев е длъжен да обясни по какъв ред е използвана системата PNR и дали са спазени законовите правила.

По думите му, ако данните са били ползвани нерегламентирано, това „не е добре за държавата“ и може да постави въпроси пред партньорските отношения на българските служби. Най-опасното за кабинета е, че темата тръгна като атака срещу Пеевски, но започва да изглежда като проблем на институционална дисциплина, подготовка и контрол.

Опасният въпрос за PNR

Румен Петков постави в центъра на спора европейската система за резервационни данни на пътниците. Тя не е политически инструмент за публични внушения, а механизъм със строго определена цел - предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежка престъпност. Това е записано и в Директива (ЕС) 2016/681, която урежда използването на PNR данните в рамките на Европейския съюз.

„През 2016 г. с Директива (ЕС) 2016/681 беше възприето изграждането на обща база данни. Когато тази база данни се ползва нерегламентирано, министърът е длъжен да обясни регламента, по който я е ползвал - това не е добре за държавата“, заяви Петков.

Точно тук е слабата точка на Демерджиев. Вътрешният министър може да атакува политически, може да изнася данни, може да търси ефект от публичността, но когато става дума за чувствителна система, свързана със сигурността и международния обмен, всяка неяснота се връща като удар по държавата. Ако кабинетът допусне впечатление, че подобни данни могат да се използват прибързано или избирателно, щетата вече няма да бъде само вътрешнополитическа.

Службите и въпросът за доверието

Петков напомни, че българското звено, в което се концентрира тази информация, е в ДАНС. Това измества казуса от обикновен парламентарен спор към територията на службите и доверието между партньорски структури.

„Звеното, където България концентрира тези данни, е в ДАНС и ако се окаже, че данните са ползвани нерегламентирано, това ще създаде въпросителни пред партньорските отношения на нашата агенция със службите - не само в Европа, но и в целия свят“, предупреди той.

Това предупреждение е особено тежко, защото не говори само за Делян Пеевски, а за начина, по който държавата борави с чувствителна информация. За правителството рискът е очевиден - една акция, представяна като политическо осветяване, може да започне да изглежда като институционална самодейност. А когато става дума за данни за пътници, международни полети и евентуален достъп през службите, недоверието се натрупва бързо и трудно се чисти.

Имената, грешките и усещането за хаос

Петков критикува и начина, по който публично са били огласени имена на хора, за които се твърди, че са пътували с Пеевски. Според него това е създало ненужно напрежение и е оставило усещане, че темата се използва не за изясняване, а за внушения.

„Демерджиев излезе и каза, че Пеевски е пътувал през периода с 81 души, а на посоки се хвърлят имена. Ще изразя смущението си по начина, по който беше споменато едно от имената - на Иванов, човек от оръжейния бизнес, който не е пътувал, но някак си му се завъртя името“, каза лидерът на АБВ.

Той посочи и случая с конституционния съдия Десислава Атанасова, при който впоследствие стана ясно, че има грешка в датите. За Демерджиев това е особено опасен момент - когато един вътрешен министър влиза в публичен спор с чувствителни данни, грешката не изглежда като технически пропуск, а като знак за лоша подготовка.

„Грешката в датите при добилата още по-голяма популярност конституционна съдийка Десислава Атанасова даде усещане за недостатъчно добра подготовка и за използването на този тревожен за обществото въпрос за разсъждения, които могат да хвърлят съмнения върху един или друг човек. Министърът дължи отговори и действия“, заяви Петков.

Политическата цена за кабинета

Тук скандалът вече излиза от рамката „Пеевски и неговите полети“. Ако Демерджиев не даде ясна хронология - кой е поискал проверките, по какъв ред са направени, от коя система са извлечени данните, как са проверени имената и защо са допуснати грешки - правителството рискува да остане със сянка върху себе си.

Опасността е двойна. От една страна, обществото може да види МВР като инструмент за показни удари, а не като институция, която действа хладно, законно и професионално. От друга страна, партньорите на България могат да си зададат въпроса дали чувствителните масиви с данни се пазят и използват по правилата, по които са създадени.

Затова отговорите вече не са личен проблем на Демерджиев. Те са въпрос за политическата хигиена на кабинета. Един министър, който тръгва да осветява чужди маршрути, трябва да бъде безупречен в собствената си процедура. В противен случай ударът се връща обратно - към МВР, към ДАНС и към управлението, което го е оставило да говори без достатъчно ясна опора.

МВР не може да живее от акции

Петков разшири темата и към общото състояние на вътрешното министерство. Според него впечатлението, че МВР се използва за удари „в една или друга посока“, вреди както на обществото, така и на самото ведомство.

„Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията. Но впечатлението, че министерството се използва за нанасяне на удар в една или друга посока, за показни акции, които впоследствие няма кой да знае какъв ефект имат, не е добро за обществото и за самото министерство“, каза той.

Бюджетът и полицаите

Петков коментира и Бюджет 2026, както и евентуалните съкращения на държавни служители. Той предупреди, че прибързано освобождаване на хиляди полицаи би било опасно и непочтено към хора, които работят в тежък режим.

„Като ги изгоним на улицата, какво правим? 11 000 полицаи се прибират вкъщи, на тяхно място кои ще дойде? Ще изгоним тези 11 000, от къде ще вземем другите 11 000? Имаме ли ги подготвени? Аз считам, че ги нямаме. Когато прибързано агресираме тези служители, които и един ден не са имали нормална Нова година, една път не са били на празника на децата си, не считам, че това е почтено и прилично“, заяви Петков.

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